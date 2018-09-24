تفيد تقارير بأن دار فيرساتشي الإيطالية للأزياء، التي أسسها جياني فيرساتشي قبل 40 عاما، ستشتريها شركة مايكل كورس الأمريكية.

ووافقت الشركة الأمريكية للأزياء على شراء الشركة الإيطالية في صفقة تقدر قيمتها بملياري دولار، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وكانت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية أول من أشار إلى عملية البيع الوشيكة في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

ولا تزال عائلة فيرساتشي تمتلك 80 في المئة من الشركة.

وقد باعت العائلة قبل أربع سنوات نسبة 20 في المئة من الشركة إلى مجموعة بلاكستون الخاصة للأسهم.