البيت الأبيض يطالب الكونجرس باعتماد 850 مليار دولار لحماية الاقتصاد من الانهيار
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البيت الأبيض يطالب الكونجرس باعتماد 850 مليار دولار لحماية الاقتصاد من الانهيار

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العرب اليوم - البيت الأبيض يطالب الكونجرس باعتماد 850 مليار دولار لحماية الاقتصاد من الانهيار

الكونجرس
واشنطن - العرب اليوم

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنها طلبت من الكونجرس الموافقة حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة تقدر بحوالي 850 مليار دولار لحماية الاقتصاد من الانهيار عقب تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، سيقدم وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، مزيدا من التفاصيل للجمهوريين في مجلس الشيوخ، في وقت لاحق من اليوم.

وكشف اثنان من المسؤولين، دون الكشف عن هويتهما، أن الحزمة ستخصص في الغالب من خلال تخفيض ضريبة الرواتب.

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البيت الأبيض يطالب الكونجرس باعتماد 850 مليار دولار لحماية الاقتصاد من الانهيار البيت الأبيض يطالب الكونجرس باعتماد 850 مليار دولار لحماية الاقتصاد من الانهيار



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