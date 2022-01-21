إدارة بايدن ترفع الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة إلى 15 دولاراً في الساعة

توجيهات جديدة من مكتب إدارة شؤون موظفي الحكومة الأميركية، أن إدارة الرئيس جو بايدن أمرت الوكالات الاتحادية برفع الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة إلى 15 دولاراً في الساعة.