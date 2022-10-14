إقالة وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بأن وزير الخزانة كواسي كوارتنج أقيل من منصبه، وسط تكهنات بأن رئيسة الحكومة ليز تراس، ستعلن اليوم عن تعديلات في الموازنة المصغرة.