البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 2.22% أي مايعادل 10.67 نقاط ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 470.41 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 515,666 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 802,491 دولاراً نُفذت من خلال 50 صفقة.