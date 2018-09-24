مؤشرا البحرين العام والاسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,356.13 بأرتفاع قدره 4.69 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 941.91 بأرتفاع قدره 9.02 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 5 ملايين و 954 ألفا و 104 أسهم بقيمة إجمالية قدرها مليونا و 580 ألفا و 82 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 91 صفقة.