أستون مارتن تستهدف قيمة سوقية 6.7 مليار دولار من طرح أولي في أكتوبر

قالت شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الفارهة إنها تستهدف تقييما يصل إلى 5.07 مليار جنيه استرليني (6.7 مليار دولار) من خلال إدراج أسهمها في البورصة واتخذت خطوات تحسبا لأي احتمالات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.