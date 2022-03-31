بوتين يوقع مرسوم آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي بالروبل للدول غير الصديقة
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بوتين يوقع مرسوم آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي بالروبل للدول غير الصديقة

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العرب اليوم - بوتين يوقع مرسوم آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي بالروبل للدول غير الصديقة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو - العرب اليوم

 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.  وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقية، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022.

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بوتين يوقع مرسوم آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي بالروبل للدول غير الصديقة بوتين يوقع مرسوم آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي بالروبل للدول غير الصديقة



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