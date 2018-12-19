صندوق أبوظبي للتنمية يدعم تشاد بـ184 مليون درهم

وقع صندوق أبوظبي للتنمية، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية، يقدم بموجبها منحة مالية بقيمة 184 مليون درهم بما يعادل (50 مليون دولار)، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، ومساعدة الحكومة التشادية على تحقيق خططها التنموية.

وتساهم المنحة في تنمية القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية للحكومة التشادية والمتمثلة بتعزيز قدرة قطاعات المياه والزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى دعم الميزانية العامة للبلاد.

وقع الاتفاقية محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأحمد الخضر علي فاضل سكرتير الدولة في وزارة المالية والميزانية التشادية، وزكريا إدريس ديبي سفير تشاد لدى دولة الإمارات، بحضور خليفة القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وقال محمد سيف السويدي: "تساهم مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية، والحكومة التشادية، وبما يحقق تطلعات قيادتي البلدين، للوصول بالعلاقات إلى مستويات متقدمة"، مشيرا إلى أن الصندوق يحرص على بناء علاقات متينة وإيجاد آليات للتعاون البناء مع الحكومة التشادية للمساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وأضاف السويدي أن المشاريع التنموية التي يتم تمويلها تأتي في إطار سياسة الصندوق الرامية إلى مساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن المنحة ستعمل على تعزيز جهود الحكومة التشادية في تحقيق أولوياتها الوطنية التي تركز على العديد من القطاعات الأساسية مثل المياه والزراعة التي بدورها ستنعكس على تحسين جودة الإنتاج الزراعي في المناطق الريفية وبالتالي الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للعديد من سكان المناطق المستفيدة.

وقال: "إننا نتطلع إلى تحقيق مزيد من التعاون البناء مع الحكومة التشادية خاصة في مجال تمويل المشاريع الإنمائية التي تقع ضمن أولوياتها وأجندتها الوطنية"، مؤكداً أن "الصندوق على استعداد لدراسة وتمويل المشاريع التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تشاد، وبما يتماشى مع أهداف واستراتيجية عمله".

من جانبه، أعرب أحمد الخضر علي فاضل عن شكره وتقديره لقيادة وحكومة دولة الإمارات، وصندوق أبوظبي للتنمية، لوقوفهم إلى جانب تشاد، مشيرا إلى ما تقدمه دولة الإمارات من مساعدات تنموية تساهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلاده.

وقال إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في صندوق أبوظبي للتنمية سوف تساهم في دعم قطاعات إنتاجية مهمة وستعمل على دفع عجلة التنمية في تشاد.

وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية له باع طويل في العمل التنموي ومساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما أنه حقق إنجازات كبيرة في مجال تمويل المشاريع التنموية على مستوى عالمي، وهو من أهم مؤسسات التمويل الدولية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية.

ويعمل الصندوق وفي إطار خطته الاستراتيجية على التوسع جغرافياً في نشاطه التشغيلي من خلال تمويل مشاريع تنموية جديدة في القارة الأفريقية ومنها تشاد، حيث امتد نشاط الصندوق التمويلي، ليصل إلى 40 دولة أفريقية، وبحجم تمويل يزيد على 20 مليار درهم.

وركز الصندوق من خلال تلك التمويلات على تنفيذ آلاف المشاريع في قطاعات البنية التحتية والتعليم والإسكان والصحة والطاقة وغيرها من المشاريع التي ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول.