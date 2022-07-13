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الولايات المتحدة تُسجل أعلى معدل تضخم في 41 عاماَ

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واشنطن ـ العرب اليوم

الولايات المتحدة تُسجل أعلى معدل تضخم في 41 عاماَ

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الولايات المتحدة تُسجل أعلى معدل تضخم في 41 عاماَ الولايات المتحدة تُسجل أعلى معدل تضخم في 41 عاماَ



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يبدو أن اللون الذهبي يستحوذ على إعجاب الفنانة نانسي عجرم التي لم تتردد في اختياره في مناسبات عدّة ونسّقت بأساليب وأنماط مختلفة. حيث ظهرت الفنانة نانسي عجرم في أحدث أغانيها المصوّرة بإطلالة ميتاليكية باللون الذهبي حيث تألقت بشورت مع بوستييه بقصّة Cut out تظهر أجزاء من جسمها، ونسّقت معهما معطفاَ على شكل كاب من القماش واللون نفسيهما. وهي ليس الإطلالة الوحيدة التي رصدناها لنانسي باللون الذهبي، وإليك أبرز إطلالاتها بهذا اللون الميتاليكي. وخلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية في القاهرة، اختارت نانسي جمبسوت شورت باللون الذهبي يتميّز بياقة على شكل حرف V وبأكمام طويلة. وقد اختارت له نانسي صندلاً باللون الأسود مصنوعاً من الجلد السويدي. وفي إحدى حلقات برنامج The Voice kids التي كانت أحد أعضاء لجنته التحكيمية، تألقت نانسي بسروال أسود فضفاض نس...المزيد

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