سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 18 أغسطس

الوحدة شيكل دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 172.61 شيكل $48.68 سعر الذهب عيار 22 158.23 شيكل $44.62 اسعار الذهب عيار 21 151.04 شيكل $42.59 اسعار الذهب عيار 18 129.46 شيكل $36.51 سعر الذهب عيار 14 100.69 شيكل $28.39 سعر الذهب عيار 12 86.31 شيكل $24.34 اسعار أوقية الذهب 5,368 شيكل $1,514 اسعار جنيه الذهب 1,208 شيكل $340.73 اسعار كيلو الذهب 172,612 شيكل $48,675