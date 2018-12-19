الذهب يبلغ ذروته في أكثر من 5 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر الأربعاء بدعم من انخفاض الدولار بينما يترقب المستثمرون مؤشرات على مسار رفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وفي الساعة 0823 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 % إلى 1250.56 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 11 يوليو تموز عند 1251.35 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1254.40 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو محلل أسواق السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة: "السوق في وضع الانتظار بدرجة كبيرة مع تركيز الجميع على اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية.. نتوقع بدرجة كبيرة أن تظل الأسعار داخل نطاق ضيق".

"السوق أخذت الزيادة الرابعة في حساب الأسعار لكن ما يظل مهما هو توقعات 2019."

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام لكن ضعف أسواق الأسهم وتباطؤ النمو العالمي قد يحمله على تخفيف نبرته بشأن التشديد النقدي.

وزاد البلاديوم 1.2 % في المعاملات الفورية إلى 1258.50 دولار للأوقية.

وصعدت الفضة 0.4 % إلى 14.70 دولار للأوقية في حين تقدم البلاتين 0.7 % ليسجل 792.10 دولار.