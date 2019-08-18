سعر الذهب في المغرب اليوم الأحد 18 أغسطس

الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 468.41 درهم $48.68 سعر الذهب عيار 22 429.38 درهم $44.62 اسعار الذهب عيار 21 409.87 درهم $42.59 اسعار الذهب عيار 18 351.31 درهم $36.51 سعر الذهب عيار 14 273.24 درهم $28.39 سعر الذهب عيار 12 234.20 درهم $24.34 اسعار أوقية الذهب 14,567 درهم $1,514 اسعار جنيه الذهب 3,279 درهم $340.73 اسعار كيلو الذهب 468,407 درهم $48,675