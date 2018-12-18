النصر للتصدير والاستيراد تطرح 20 فرعًا للمشاركة مع القطاع الخاص

أعلن الدكتور محمد أحمد شعير، العضو المنتدب في شركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدي الشركات القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، نجاح الشركة في طرح ٢٠ فرعا تمتلكها في أفريقيا والدول العربية وباريس وأمريكا اللاتينية للمشاركة مع القطاع الخاص .

وأضاف شعير أنه تم طرح الفروع الخارجية للشركة في أفريقيا للقطاع الخاص المصري في اطار العمل علي دعم حركة الصادرات المصرية وأشار الي أنه تم الاتفاق علي جميع الاجراءات والبنود الخاصة بالمشاركة والعائد من الايرادات موضحا أن المشاركة تتم علي نتائج أعمال الفروع في أفريقيا فقط دون التطرق الي الأصول والممتلكات التي تمتلكها الشركة في أفريقيا .

ولفت الي أنه دعم الشراكة مع القطاع الخاص في أفريقيا سيساهم في تنمية حركة التجارة بين مصر ودول الأفريقية حيث تمتلك الشركة فروع في عدد كبير من الدول الأفريقية الهامة، موضحا أن توجه الحكومة عبر تطوير وتعظيم الاستفادة من فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد في أفريقيا سيساهم في دعم الصادرات المصرية داخل السوق الأفريقية.

وأشار الي أن وجود مقرات مصرية لحركة التجارة عبر شركة النصر سيضمن للمصدرين تواجد منتجاتهم في الأسواق الأفريقية بصورة دائمة حيث من الممكن استخدام هذه الفروع كمعارض للسلع والمنتجات المصرية وهو ما يتوافق مع خطة الشركة التي كانت قد أعلنت عنها قبل ذلك .

وأوضح أن النصر للتصدير والاستيراد شركة عملاقة لها تاريخ وسمعة طيبة مثل داخل الأسواق الأفريقية كأحد القوي الناعمة لمصر هو اضافة جيدة للغاية للصناعة المصرية في ظل التوجه الحالي للدولة للتوسع في الأسواق الأفريقية .