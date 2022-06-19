بيتكوين تتداول عند أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2020 وذعر في سوق العملات الرقمية
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"بيتكوين" تتداول عند أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2020 وذعر في سوق العملات الرقمية

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العرب اليوم - "بيتكوين" تتداول عند أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2020 وذعر في سوق العملات الرقمية

عملة "البيتكوين" المشفرة
واشنطن - العرب اليوم

تنتاب سوق العملات المشفرة حالة من الذعر تسببت في تسجيلها أكبر خسائر لها منذ نوفمبر 2020 والذي بلغ 18 ألف دولار وذلك مع رفع البنوك المركزية حول العالم لمعدلات الفائدة بهدف كبح جماح معدلات التضخم التي وصلت إلى أعلى معدل لها في 40 سنة ما وضع ضغوطًا قوية على مختلف العملات الرقمية.وتتداول العملة الرقمية الأكثر قيمة عالميًا "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم الأحد عند مستوى 18838 دولارا للعملة الواحدة بارتفاع قدره 1050 دولارا، أو مانسبته 6%، قياسا بتعاملات أمس والتي بلغت 18 ألف دولار، وذلك بحسب بيانات مؤسسة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي.

ومنذ تسجيل بيتكوين ذروتها عند 68924 دولارا وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، تكبدت العملات الرقمية خلال الأشهر الماضية خسائر قضت على تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية، وذلك بالتزامن مع اعتزام الفيدرالي الأمريكي الاستمرار في رفع معدلات الفائدة وسط توقعات باحتمالية أن تصل تلك المعدلات إلى 4%  وتنتاب أسواق العملات الرقمية حالة من الذعر أيضًا بعد الأزمات المتعددة التي مُنيت بها خلال الأشهر الماضية خاصة بعد انهيار شبكة "تيرا بلوكتشين" خلال شهر مايو الماضي، وازدادت سوءًا هذا الأسبوع بعد إعلان منصة إقراض العملات المشفرة "سيليزيوس" إيقافًا مؤقتًا لجميع عمليات السحب والتحويلات وسط "ظروف السوق القاسية" التي تسببت في انخفاض العملة الرقمية للمنصة بمقدار 50%.

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بيتكوين تتداول عند أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2020 وذعر في سوق العملات الرقمية بيتكوين تتداول عند أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2020 وذعر في سوق العملات الرقمية



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