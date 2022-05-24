الدولار يُحلق أمام الليرة اللبنانية ويُسجل ارتفاعاً تاريخياً غير مسبوق

واصل سعر صرف الدولار تحليقه في السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية وسجل، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً تاريخياً غير مسبوق حيث وصل إلى حدود الـ34 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، وسط عجز اقتصادي وشلل سياسي فيما سجلت أسعار البنزين والمازوت والغاز في لبنان ارتفاعاً كبيراً مع ارتفاع سعر صرف الدولار محلياً وارتفاع أسعار البترول عالمياً، ووصلت سعر صفيحة البنزين إلى نحو 600 ألف ليرة لبنانية.