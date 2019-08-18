سعر الذهب في الجزائر اليوم الأحد 18 أغسطس

الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 5,839 دينار $48.68 سعر الذهب عيار 22 5,352 دينار $44.62 اسعار الذهب عيار 21 5,109 دينار $42.59 اسعار الذهب عيار 18 4,379 دينار $36.51 سعر الذهب عيار 14 3,406 دينار $28.39 سعر الذهب عيار 12 2,919 دينار $24.34 اسعار أوقية الذهب 181,581 دينار $1,514 اسعار جنيه الذهب 40,871 دينار $340.73 اسعار كيلو الذهب 5,838,614 دينار $48,675