سعر الذهب في البحرين اليوم الأحد 18 أغسطس

الوحدة دينار بحرينى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 18.35 دينار $48.68 سعر الذهب عيار 22 16.82 دينار $44.62 اسعار الذهب عيار 21 16.06 دينار $42.59 اسعار الذهب عيار 18 13.76 دينار $36.51 سعر الذهب عيار 14 10.71 دينار $28.39 سعر الذهب عيار 12 9.18 دينار $24.34 اسعار أوقية الذهب 570.74 دينار $1,514 اسعار جنيه الذهب 128.47 دينار $340.73 اسعار كيلو الذهب 18,352 دينار $48,675