الألومنيوم يبلغ أدنى مستوى في نحو شهر

انخفض سعر الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن LME، اليوم الجمعة، دون مستوى 2700 دولار للطن، وسجل بذلك أدنى مستوى في نحو شهر وأشارت التداولات إلى أن الألومنيوم انخفض اليوم إلى مستوى دون 2700 دولار للطن، وذلك للمرة الأولى منذ 10 مايو الماضي إلا أن المعدن ارتفع في تعاملات بعد الظهيرة وتم تداوله عند مستوى 2760 دولارا للبرميل".