ربط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدعم الأميركي لدول الشرق الأوسط بأسعار النفط يوم الخميس، داعيا منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من جديد إلى خفض أسعار الخام.