سلطان عُمان يعين وزيراً جديداً للطاقة في تعديل وزاري

قال التلفزيون العماني، اليوم (الخميس)، إن سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد أصدر مرسوماً يقضي بإجراء تعديل وزاري يتضمن تعيين سالم العوفي وزيراً للطاقة والمعادن، خلفاً لمحمد بن حمد الرمحي الذي شغل المنصب لفترة طويلة.كان الرمحي وزيراً للطاقة لأكثر من عقدين. وعمان ليست عضواً في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ولكنها عضو في تكتل «أوبك+» الذي يضم أعضاء أوبك وحلفاء آخرين. وكان العوفي وكيل وزارة الطاقة والمعادن في السابق.كما أصدر السلطان، اليوم، مرسومين بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية، وبتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي، وتقرر نقل اختصاص حصر وتثمين الممتلكات من وزارة الداخلية إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

وشملت المراسيم تعيين محافظين وبعض المناصب، حيث جرى تعيين الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية، والدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزيراً للصحة، وتعيين عيسى بن حمد بن محمد العزري أميناً عاماً للمجلس الأعلى للقضاء، وتعيين محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بذات مرتبته ومخصصاته المالية.كما تقرر تعيين الشيخ غصن بن هلال بن خليفة العلوي رئيساً لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير، ونقل طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي إلى وزارة الخارجية بذات درجته ومخصصاته المالية.