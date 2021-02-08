قفزت عملة "البيتكوين"، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 12% بعد إعلان من شركة "تسلا"، التي أسسها رجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك. وجاء الارتفاع بعدما أعلنت "تسلا" استثمارها 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة في يناير الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز". ووفقا للوكالة فقد ارتفعت العملة الرقمية، بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش، إلى مستوى 43625 دولار، وسجلت بذلك مستوى قياسي جديد.