سعر الذهب في عمان اليوم الأحد 18 أغسطس

الوحدة ريال عماني دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 18.74 ريال $48.68 سعر الذهب عيار 22 17.18 ريال $44.62 اسعار الذهب عيار 21 16.40 ريال $42.59 اسعار الذهب عيار 18 14.05 ريال $36.51 سعر الذهب عيار 14 10.93 ريال $28.39 سعر الذهب عيار 12 9.37 ريال $24.34 اسعار أوقية الذهب 582.79 ريال $1,514 اسعار جنيه الذهب 131.18 ريال $340.73 اسعار كيلو الذهب 18,739 ريال $48,675