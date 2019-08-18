سعر الذهب في لبنان اليوم الأحد 18 أغسطس

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 73,575 ليرة $48.68 سعر الذهب عيار 22 67,444 ليرة $44.62 اسعار الذهب عيار 21 64,380 ليرة $42.59 اسعار الذهب عيار 18 55,182 ليرة $36.51 سعر الذهب عيار 14 42,919 ليرة $28.39 سعر الذهب عيار 12 36,788 ليرة $24.34 اسعار أوقية الذهب 2,288,185 ليرة $1,514 اسعار جنيه الذهب 515,038 ليرة $340.73 اسعار كيلو الذهب 73,575,079 ليرة $48,675