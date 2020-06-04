البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.54 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.54% ما يعادل 2.59 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 478.89 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 150,151 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 332,481 دولاراً نفذت من خلال 108 صفقات.