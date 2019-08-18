سعر الذهب في العراق اليوم الأحد 18 أغسطس

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 58,065 دينار $48.68 سعر الذهب عيار 22 53,226 دينار $44.62 اسعار الذهب عيار 21 50,808 دينار $42.59 اسعار الذهب عيار 18 43,549 دينار $36.51 سعر الذهب عيار 14 33,871 دينار $28.39 سعر الذهب عيار 12 29,032 دينار $24.34 اسعار أوقية الذهب 1,805,812 دينار $1,514 اسعار جنيه الذهب 406,463 دينار $340.73 اسعار كيلو الذهب 58,064,695 دينار $48,675