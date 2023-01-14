 المفوضية الأوروبية تخصص الشريحة الأولى من المساعدات لأوكرانيا

قالت فون دير لاين -فى مؤتمر صحفى نقلته وكالة أنباء"إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية اليوم السبت- "نحن بحاجة إلى الاستمرار فى زيادة الضغط على روسيا، وسنواصل بالطبع دعمنا الثابت لأوكرانيا، وسنبدأ فى يناير فى صرف الدفعة الأولى من حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا".

وأضافت: "نحن نجهز لاستعادة أوكرانيا، وسيتم إطلاق منصة المانحين الدوليين -التى أنشأها الاتحاد الأوروبى مع شركاء فى مجموعة السبع- فى يناير".