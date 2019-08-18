سعر الذهب في اليمن اليوم الأحد 18 أغسطس

الوحدة ريال يمني دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 12,186 ريال $48.68 سعر الذهب عيار 22 11,170 ريال $44.62 اسعار الذهب عيار 21 10,663 ريال $42.59 اسعار الذهب عيار 18 9,140 ريال $36.51 سعر الذهب عيار 14 7,108 ريال $28.39 سعر الذهب عيار 12 6,093 ريال $24.34 اسعار أوقية الذهب 378,980 ريال $1,514 اسعار جنيه الذهب 85,303 ريال $340.73 اسعار كيلو الذهب 12,185,864 ريال $48,675