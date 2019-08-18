سعر الذهب في قطر اليوم الأحد 18 أغسطس

الوحدة ريال قطري دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 177.23 ريال $48.68 سعر الذهب عيار 22 162.46 ريال $44.62 اسعار الذهب عيار 21 155.08 ريال $42.59 اسعار الذهب عيار 18 132.92 ريال $36.51 سعر الذهب عيار 14 103.38 ريال $28.39 سعر الذهب عيار 12 88.61 ريال $24.34 اسعار أوقية الذهب 5,512 ريال $1,514 اسعار جنيه الذهب 1,241 ريال $340.73 اسعار كيلو الذهب 177,228 ريال $48,675