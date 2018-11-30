تراجع سعر البيع الرسمي للخام العماني إلى 66.28 دولار للبرميل

أظهرت بيانات من بورصة دبي للطاقة، اليوم الجمعة، أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في يناير سيهبط بمقدار 13.92 دولار إلى 66.28 دولار للبرميل.

وسعر البيع الرسمي للخام العماني في يناير هو متوسط التسويات العمانية اليومية في نوفمبر لعقود أقرب

وجرى حساب سعر البيع الرسمي لخام دبي في يناير عند 65.98 دولار للبرميل على أساس خصم قدره 0.30 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة.