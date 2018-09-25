بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 46.8 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 8ر46 نقطة ليبلغ عند مستوى 5ر5136 نقطة بنسبة ارتفاع 92ر0%.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر105 مليون سهم تمت من خلال 4679 صفقة نقدية بقيمة 27 مليون دينار كويتي (نحو 89 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر26 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4766 نقطة وبنسبة ارتفاع 57ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 61 مليون سهم تمت عبر 2180 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 مليون دينار (نحو 52ر14 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 66ر57 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5339 نقطة وبنسبة ارتفاع 09ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر44 مليون سهم تمت عبر 2499 صفقة بقيمة 5ر22 مليون دينار (نحو 25ر74 مليون دولار).
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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