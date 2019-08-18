سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 18 أغسطس

الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 178.79 درهم $48.68 سعر الذهب عيار 22 163.89 درهم $44.62 اسعار الذهب عيار 21 156.44 درهم $42.59 اسعار الذهب عيار 18 134.09 درهم $36.51 سعر الذهب عيار 14 104.29 درهم $28.39 سعر الذهب عيار 12 89.39 درهم $24.34 اسعار أوقية الذهب 5,560 درهم $1,514 اسعار جنيه الذهب 1,252 درهم $340.73 اسعار كيلو الذهب 178,789 درهم $48,675