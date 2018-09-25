البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.14 % ، عند مستوى 1986.61 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.6 مليون دينار أردني ، وسط تداول 4.6 مليون سهماً، نفذت من خلال 1,684 صفقة.