البورصة الأردنية تغلق على انخفاض
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البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

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العرب اليوم - البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية
عمان - العرب اليوم

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.14 % ، عند مستوى 1986.61 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.6 مليون دينار أردني ، وسط تداول 4.6 مليون سهماً، نفذت من خلال 1,684 صفقة.

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البورصة الأردنية تغلق على انخفاض البورصة الأردنية تغلق على انخفاض



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البورصة الأردنية تغلق على انخفاض البورصة الأردنية تغلق على انخفاض



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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا.   لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة

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