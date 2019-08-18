سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 18 أغسطس

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 182.57 ريال $48.68 سعر الذهب عيار 22 167.36 ريال $44.62 اسعار الذهب عيار 21 159.75 ريال $42.59 اسعار الذهب عيار 18 136.93 ريال $36.51 سعر الذهب عيار 14 106.50 ريال $28.39 سعر الذهب عيار 12 91.29 ريال $24.34 اسعار أوقية الذهب 5,678 ريال $1,514 اسعار جنيه الذهب 1,278 ريال $340.73 اسعار كيلو الذهب 182,571 ريال $48,675