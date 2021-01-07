تجاوزت قيمة العملة الرقمية المشفرة الأكثر شيوعا في العالم "البيتكوين" مستوى 38 ألف دولار، مجددة بذلك الحد الأقصى التاريخي.ووفقا لبوابة "CoinMarketCap"، التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، ارتفع سعر "البيتكوين" بنسبة 9.95٪، إلى 38104.95 دولار.اعتبارا من الساعة 15.06 بتوقيت موسكو.وفي منصة "Binance"، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول ، ينمو سعر البيتكوين بنسبة 9.46٪ ، ليصل إلى 38171.91 دولار.