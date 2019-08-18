سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 18 أغسطس

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 14.81 دينار $48.68 سعر الذهب عيار 22 13.58 دينار $44.62 اسعار الذهب عيار 21 12.96 دينار $42.59 اسعار الذهب عيار 18 11.11 دينار $36.51 سعر الذهب عيار 14 8.64 دينار $28.39 سعر الذهب عيار 12 7.41 دينار $24.34 اسعار أوقية الذهب 460.66 دينار $1,514 اسعار جنيه الذهب 103.69 دينار $340.73 اسعار كيلو الذهب 14,812 دينار $48,675