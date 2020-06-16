الدرهم المغربي يتراجع أمام الأورو ويرتفع مقابل الدولار

أفاد بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، بأن سعر صرف الدرهم تراجع بنسبة 0,67 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,93 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة ما بين 4 إلى 10 يونيو الجاري.

وفيما يتعلق بسوق ما بين البنوك، يضيف المصدر نفسه، بلغ حجم التداول اليومي 4,7 مليارات درهم، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 2 في المائة في المتوسط، مبرزا أنه ضخ مبلغ 33 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 10 يونيو (تاريخ الاستحقاق 11 يونيو).