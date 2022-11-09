مجموعة ميتا المالكة لشركة فيسبوك تسرّح 11 ألف موظف

أعلنت مجموعة ميتا المالكة لشركة فيسبوك أنها ستسرّح أكثر من 11 ألفا من الموظفين لديها فيما اعتبرته "أصعب التغييرات في تاريخها"، وفق ما قال رئيس المجموعة مارك زاكربرغ الأربعاء.

ولفت زاكربرغ إلى أن هذه التسريحات تطال 13% من القوى العاملة في ميتا وستؤثر على مختبر الأبحاث فيها الذي يركّز على ميتافيرس، بالإضافة إلى تطبيقاتها بما فيها انستغرام وفيسبوك وواتساب.

ويشهد مجال التكنولوجيا حاليًا ركودًا خطيرًا بحيث أعلنت عدة شركات كبيرة تسريح أعداد كبيرة من الموظفين لديها، على غرار إعلان المالك الجديد لمنصة تويتر ايلون ماسك الأسبوع الماضي عن تسريح 50% من موظفي الشركة.