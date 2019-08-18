سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 18 أغسطس

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 806.72 جنيه $48.68 سعر الذهب عيار 22 739.50 جنيه $44.62 اسعار الذهب عيار 21 705.90 جنيه $42.59 اسعار الذهب عيار 18 605.05 جنيه $36.51 سعر الذهب عيار 14 470.59 جنيه $28.39 سعر الذهب عيار 12 403.36 جنيه $24.34 سعر الذهب عيار 9 302.52 جنيه $18.25 اسعار أوقية الذهب 25,089 جنيه $1,514 اسعار جنيه الذهب 5,647 جنيه $340.73 اسعار كيلو الذهب 806,719 جنيه $48,675