الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.76 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.76 % أي ما يعادل 315 نقطة، وأقفل عند مستوى 41004 نقطة.

وبلغت كمية التداول 54844880 سهماً نفذت في 352 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 84 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 241 شركة، واستقرت قيمة أسهم 27 شركة.

وسيطرت أسهم شركات المواد الكيميائية والأسمنت على التداول الإيجابي، فيما شهدت أسهم شركات تجميع السيارات والأدوية والجلود تراجعاً واضحاً في قيمتها السوقية في البورصة.