الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.76 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.76 % أي ما يعادل 315 نقطة، وأقفل عند مستوى 41004 نقطة.
وبلغت كمية التداول 54844880 سهماً نفذت في 352 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 84 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 241 شركة، واستقرت قيمة أسهم 27 شركة.
وسيطرت أسهم شركات المواد الكيميائية والأسمنت على التداول الإيجابي، فيما شهدت أسهم شركات تجميع السيارات والأدوية والجلود تراجعاً واضحاً في قيمتها السوقية في البورصة.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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