انخفاض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين، في ظل مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين بسبب أزمة الطاقة في بعض المناطق التي تؤثر أيضا على الأسعار وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.15% إلى 90.63 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.39% إلى 96.34 دولار للبرميل، وفقا لموقع "بلومبرغ".