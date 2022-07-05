الدولار يصعد إلى 61 روبلاً

ارتفاع سعر صرف الدولار، في تعاملات اليوم في بورصة موسكو فوق مستوى 60 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 8 يونيو 2022 وسعر صرف العملة الأمريكية نما في بورصة موسكو في ظل قيام جهة بشراء عملات أجنبية على نطاق واسع داخل روسيا ما دفع سعر الصرف إلى نطاق 60 - 61 روبلا وأن الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار ظاهرة مؤقتة، ووفقا له، فقد حدثت بالفعل مثل هذه الزيادة في مايو الماضي لكنها استمرت ثلاثة أيام فقط. وفي بورصة موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بحلول الساعة 14:05 بتوقيت موسكو، بواقع 5 روبلات (الروبل = 100 كوبيكا) إلى مستوى 61 روبلا.