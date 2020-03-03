البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.06%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.06% ما يعادل 0.31 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 534.45 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 86,855 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 254,863 دولارًا نفذت خلال 40 صفقة.