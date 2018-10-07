السودان يحدد سعر صرف العملة عند 47.5 جنيه للدولار في خفض حاد

قال رئيس اتحاد المصارف السوداني إن السودان حدد سعر الصرف عند 47.5 جنيه سوداني للدولار الأمريكي يوم الأحد وذلك في اليوم الأول لبدء العمل بآلية جديدة للعملة وفي خفض حاد لقيمتها.

يقل السعر الجديد بكثير عن سعر الصرف الرسمي يوم السبت البالغ 29 جنيها سودانيا للدولار وعن سعر السوق السوداء البالغ حوالي 45.5 جنيه للدولار.

كان محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير أعلن يوم الخميس أن البلد سيبدأ من يوم الأحد تحديد سعر الصرف اليومي من خلال هيئة مشكلة حديثا من المصرفيين ومكاتب الصرافة في إطار حزمة إجراءات لمواجهة أزمة اقتصادية.