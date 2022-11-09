المفوضية الأوروبية تقترح خطة لدعم أوكرانيا بـ 18 مليار يورو في 2023

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، خطة لدعم أوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو في 2023.

وذكرت المفوضية الأوروبية، أن خطة دعم أوكرانيا في 2023 تتضمن قروضا ميسرة بأمد 35 عاما.