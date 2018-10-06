البنك الدولي يتوقع أن يسجل النمو في الأردن 2.4 % في عام 2020

توقع البنك الدولي أن يسجل النمو في الأردن 2.4 % في العام 2020 م، في حين تستهدف الحكومة الأردنية مضاعفة هذه النسبة بحسب خطة التحفيز 2018 - 2022 م التي أقرتها العام الماضي.
وتوقع البنك الدولي في تقرير أعده المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بأن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى 2 % في المتوسط للعام 2018م، مرتفعاً عن متوسطه البالغ 1.4 % عام2017م.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الأردني نما في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الاردنية الأسبوع الماضي ، في وقت قدرت الحكومة الأردنية معدل النمو في الأردن للعام 2018م بنسبة 2.5 %.
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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