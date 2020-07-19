ارتفاع بورصة دبي بمستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.22% رابحاً 4.67 نقطة ليصل إلى مستوى 2057.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 59.2 مليون سهم محققة ما قيمته 46.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 941 صفقة لعدد 29 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.97%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.86%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.65%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.92%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.64%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.50%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.43%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20.9 مليون ورقة بقيمة 11.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.73% وفي سياق متصل قال بنك دبي الإسلامي، إن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعاً يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، لمناقشة البيانات المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وذلك بجانب موضوعات أخرى مدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع.

وفي نفس السياق قالت شركة عمان للتأمين، إن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعاً يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو، وسيكون الاجتماع افتراضياً عن طريق تقنية الفيديو، للنظر في تطور نشاطات وأعمال الشركة، حيث سيتم مناقشة البيانات المالية النصف سنوية المتعلقة بالفترة المنتهية في 30 يونيو، ومراجعة عامة لأعمال الشركة وفي سياق آخر أعلنت بورصة دبي، إيقاف أسهم شركة دار التكافل بدء من الساعة 11 صباحاً، لتنزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأحد، ولحين الإفصاح عن النتائج.