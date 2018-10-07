مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7893.62 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 103.99 نقطة ليقفل عند مستوى 7893.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 129 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 20 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 154 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات صناعة الورق, وميد غلف للتأمين, وأسترا الصناعية, والصادرات, ووفرة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات اللجين, والمجموعة السعودية, واليانز إس إف, وكيان السعودية, وإتحاد الإتصالات, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.79% و 8.42% .
فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والإنماء, ودار الأركان, وزين السعودية، كيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, وكيان السعودية، والإنماء, ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 140.34 نقطة ليقفل عند مستوى 2468.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 79 سهم تقاسمتها 125 صفقة.
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تُعدّ ليلى غريس موس ابنة أحد أشهر عارضات الأزياء على هذا الكوكب، لكن تمكنت من البقاء بعيدا عن الأضواء حتى الآن، فبعد أعوام من تجنّب المُصوّرين واعتبارها خجولة نسبيا قدّمت ابنة كيت موس البالغة من العمر 16 عاما، أول عرض رسمي لها، وظهرت فى حملتها الرئيسية الأولى بعد أن وقعت مع واحدة من وكالات الموضة التي تحمل اسم والدتها. وتم اختيار ليلى بواسطة والدها جيفرسون هاك، الرئيس التنفيذي لشركة دازد ميديا، لتكون الوجه الجديد لمارك جاكوبس بيوتي في حملة في المملكة المتحدة بالتعاون مع هارفي نيكولز، وكان المصمم المقيم في نيويورك صديقا قريبا للعائلة لأعوام، والتقى ليلى لأول مرة في عام 2008، ويقول: "كنت في عطلة في إيبيزا وذهبت إلى فورمينتيرا لهذا اليوم لأقوم بزيارة مع والدتها، وكانت في عمر 6 أعوام فقط، وكانت شخصية ليلا القوية وسلوكها وجمالها الخلاب واضحة
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