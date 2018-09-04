مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7968.24 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 25.81 نقطة ليقفل عند مستوى 7968.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 109 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العقارية, ومدينة المعرفة, وسيسكو, والبنك الأول, والبنك السعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات صافولا, والمستشفى السعودي الألماني, وإعمار, وولاء, والمواساة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.67% و 4.10% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وإعمار، ودار الأركان, والعقارية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك, والراجحي، وسامبا، وإعمار هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 20.50 نقطة ليقفل عند مستوى 2655.57 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 34 ألف سهم تقاسمتها 113 صفقة.