مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7968.24 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 25.81 نقطة ليقفل عند مستوى 7968.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 109 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات العقارية, ومدينة المعرفة, وسيسكو, والبنك الأول, والبنك السعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات صافولا, والمستشفى السعودي الألماني, وإعمار, وولاء, والمواساة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.67% و 4.10% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وإعمار، ودار الأركان, والعقارية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك, والراجحي، وسامبا، وإعمار هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 20.50 نقطة ليقفل عند مستوى 2655.57 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 34 ألف سهم تقاسمتها 113 صفقة.
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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