بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 93ر2 نقطة ليبلغ عند مستوى 4ر5129 نقطة بنسبة انخفاض 06ر0%.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر63 مليون سهم تمت من خلال 4520 صفقة نقدية بقيمة 7ر19 مليون دينار كويتي نحو 65 مليون دولار أمريكي.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 03ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 11ر4748 نقطة وبنسبة ارتفاع 08ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 31 مليون سهم تمت عبر 1450 صفقة نقدية بقيمة 6ر2 مليون دينار (نحو 5ر8 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 7ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 18ر5339 نقطة وبنسبة انخفاض 13ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر32 مليون سهم تمت عبر 3070 صفقة بقيمة 17 مليون دينار (نحو 56 مليون دولار).
GMT 12:44 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرالبورصة الأردنية تغلق تداولات الثلاثاء على ارتفاع
GMT 11:51 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبر10.44 مليار درهم نفقات الجهات الحكومية الإماراتية خلال الربع الأول من 2018
GMT 11:28 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرتوتال تعرض خام مربان من صهاريج تخزين في الصين للمرة الأولى
GMT 11:26 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرالاتحاد الأوروبي يبدأ تحقيقًا بشأن انبعاثات السيارات الألمانية
GMT 11:20 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبررونغ شنغ الصينية تشتري أول شحنتي نفط عماني قبل تشغيل مصفاة
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
أرسل تعليقك