بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 93ر2 نقطة ليبلغ عند مستوى 4ر5129 نقطة بنسبة انخفاض 06ر0%.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر63 مليون سهم تمت من خلال 4520 صفقة نقدية بقيمة 7ر19 مليون دينار كويتي نحو 65 مليون دولار أمريكي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 03ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 11ر4748 نقطة وبنسبة ارتفاع 08ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 31 مليون سهم تمت عبر 1450 صفقة نقدية بقيمة 6ر2 مليون دينار (نحو 5ر8 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 7ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 18ر5339 نقطة وبنسبة انخفاض 13ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر32 مليون سهم تمت عبر 3070 صفقة بقيمة 17 مليون دينار (نحو 56 مليون دولار).